«Горжусь тем, что я украинец. Мы пример для всех, мы не сдаемся». Яремчук после 0:1 с Уэльсом

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение от (0:1).

Украинская команда уступила в финальном стыковом матче ЧМ-2022 и на турнир в Катаре не попадет.

«Я никогда не думал, что футбол может причинить боль. Время слез и несбывшихся мечтаний.

Мы хотели, чтобы вы улыбались и плакали только от радости. Время, заставляющее плакать от боли.

Но я горжусь тем, что я украинец, потому что мы являемся примером, примером для всех, мы не сдаемся, какой бы сложной ситуация ни была. Еще нам, братья молодые, улыбнется судьба», – написал футболист «Бенфики».