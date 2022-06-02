У «Ротора» лишь 2 игрока на контрактах. Клуб вылетел из ФНЛ

сообщил, что большинство игроков и членов тренерского штаба покинули команду в связи с истечением сроков контрактов.

На данный момент соглашения с волгоградским клубом действуют лишь у защитников Исламитдина Абдуллаева и .

Нидерландский хавбек расторг контракт по взаимному соглашению сторон.

«Переговоры о заключении новых договоров и формирование команды начнутся после назначения генерального директора и вынесения решения исполкома РФС о составе участников лиг ФНЛ и ФНЛ II», – говорится в сообщении на официальном сайте «Ротора», который по итогам минувшего сезона вылетел из .

По информации ИА «Высота 102», решение по главному тренеру примут после того, как станет известно, останется ли «Ротор» в ФНЛ.

Судьбу волгоградцев могут решить другие клубы, завоевавшие право выступать в ФНЛ, в случае их отказа от участия в первенстве.