У «Ротора» лишь 2 игрока на контрактах. Клуб вылетел из ФНЛ

Теги трансферы Олимп-ФНЛ Олимп-II дивизион ФНЛ Ротор Имран Аулад Данил Пелих Артем Куликов Футбол

«Ротор» сообщил, что большинство игроков и членов тренерского штаба покинули команду в связи с истечением сроков контрактов.

На данный момент соглашения с волгоградским клубом действуют лишь у защитников Исламитдина Абдуллаева и Данила Пелиха.

Нидерландский хавбек Имран Аулад расторг контракт по взаимному соглашению сторон.

«Переговоры о заключении новых договоров и формирование команды начнутся после назначения генерального директора и вынесения решения исполкома РФС о составе участников лиг ФНЛ и ФНЛ II», – говорится в сообщении на официальном сайте «Ротора», который по итогам минувшего сезона вылетел из Олимп-ФНЛ.

По информации ИА «Высота 102», решение по главному тренеру Артему Куликову примут после того, как станет известно, останется ли «Ротор» в ФНЛ.

Судьбу волгоградцев могут решить другие клубы, завоевавшие право выступать в ФНЛ, в случае их отказа от участия в первенстве.

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