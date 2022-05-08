Рангник о 0:4 с «Брайтоном»: «Проблема – в неумении «МЮ» защищаться всей командой»

рассказал о причинах поражения от «Брайтона» (0:4).

Главный тренер манкунианцев высказался после матча 36-го тура .

«Мы были более-менее надежны в обороне, когда играли в три защитника в последние 15-20 минут матча, но этого было недостаточно, учитывая все аспекты игры.

У нас и раньше были проблемы – я видел [в ноябре] поражение от «Уотфорда» (1:4), который сейчас вылетел из АПЛ. Проблема – в неумении защищаться всей командой, мы в этом недостаточно хороши.

Дело не в мастерстве отдельных игроков. Мы доказывали это в других матчах, когда побеждали «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» дома и обыгрывали «Лидс» в гостях. Проблема – в недостаточной энергичности и неумении обороняться всей командой.

В заключительном матче мы должны показать себя иначе, ведь для выхода в Лигу Европы нам потребуется одно или три очка. Сегодня порой мы выглядели так, словно уже находились в летнем отпуске – такого в матче с «Кристал Пэлас» быть не должно», – сказал Рангник.

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