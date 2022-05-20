Глушаков об РПЛ: «Нужно расширяться до 20 команд. Спортивный принцип нарушен в этом сезоне»

выступил за расширение РПЛ.

– В следующем сезоне не будет еврокубков, и сейчас обсуждается расширение лиги и введение Кубка РПЛ. Как оценишь эти идеи?

– Думаю, нужно расширяться, делать больше игр, заполнять окна матчей сборных и еврокубков. Игровая практика важнее всего. Можно быть чемпионами тренировок, но игры необходимы.

Хорошим видится вариант с добавлением четырех клубов из ФНЛ и расширением лиги до 20 команд – зачем что-то выдумывать?

Считаю, что в этом сезоне спортивный принцип нарушен. Например, «Рубин», который из-за проблем с составом спустился в зону вылета. В любом случае решать и РПЛ. Наше дело – выходить и играть.

– Были еще слухи о возможном переходе в азиатскую конфедерацию. Что думаешь об этом?

– Интересный вариант, но такая идея кажется мне труднореализуемой. Европейский футбол сейчас на порядок сильнее, хотя в много внимания уделяют спорту и стараются развиваться в этом направлении.

– Будет ли в следующем сезоне мотивация бороться за высокие места, ведь еврокубков нет?

– Футбол никто не отменял. Турниров у нас много, все хотят играть и становиться первыми. Если ты футболист, у тебя есть одна цель – выигрывать.

Если ты любишь футбол, то в любом случае будешь играть. Получилась такая ситуация, что мы без еврокубков, – значит так и должно быть, – сказал полузащитник «Химок».

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