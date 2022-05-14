Широков о словах Заремы про «блекло-голубых»: «Говорить можно, когда что-то выигрываешь. Когда раз за разом проваливаешься – лучше держать язык за зубами»

прокомментировал высказывания Заремы Салиховой о «Зените».

– Вторая часть чемпионата вот-вот закончится. Оцените Ваноли в ?

– Пока сложно. Но то, что они последние 3-4 игры добавили и действуют неплохо – это очевидно.

– Кубок спасет провальный сезон?

– Конечно.

– Даже несмотря на 10-е место в чемпионате?

– Кубок есть кубок. Были бы еврокубки – он бы гарантировал прямой выход туда.

– Но их сейчас нет.

– Ну и что. Все равно второй по значимости трофей в стране. Разве плохо? Тем более, давно у «Спартака» его не было.

– Матч «Спартака» с «Зенитом» сейчас будет, видимо, самым спокойным за последние годы.

– Это почему?

– Ни на что не влияет, результаты не изменит.

– Это как раз и говорит о том, что над командами ничего не довлеет и можно показать красивый футбол. Игра будет более раскованной и открытой. Тем более «Спартаку» нужно отмазаться за 1:7.

– К словам про «блекло-голубой» как относитесь?

– Пытаться говорить такое можно, когда ты что-то выигрываешь, а когда ты раз за разом проваливаешься – лучше держать язык за зубами. Когда выиграет – пусть говорит, – заявил бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака».

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