Гвардиола 2-й раз из 33 проиграл двухматчевое противостояние после победы в 1-й игре

«Манчестер Сити» уступил (1:3 доп. вр.) в ответном матче 1/2 финала чемпионов (первая игра – 4:3).

Возглавляющий «горожан» второй раз из 33 за тренерскую карьеру проиграл двухматчевое противостояние в еврокубках и национальных кубках после победы в первой игре.

Впервые это случилось в 2017 году, когда в 1/8 финала ЛЧ обыграл дома со счетом 5:3, но в ответном матче уступил 1:3 и выбыл из турнира.

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