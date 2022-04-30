Слуцкий о результатах «Рубина»: «Когда бесконечно латаешь дырки, заплатки иногда выдерживают, а иногда, как с «Сочи», их разрывают вдрызг»

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Леонид Слуцкий объяснил, почему «Рубину» не всегда удается добиваться хороших результатов.

Сегодня казанцы со счетом 0:6 проиграли «Сочи» в 27-м туре РПЛ.

– Почему в каждом матче «Рубин» такой разный? Он был собран в матче со «Спартаком», взял важнейшие очки с «Арсеналом». А сегодня был непохож сам на себя.

– Чтобы быть стабильным, надо быть стабильным комплексно.

Когда ты бесконечно латаешь дырки и бесконечно приводишь хоть в какое-то более или менее состояние очень короткую обойму, когда ты весь в заплатках, иногда эти заплатки выдерживают, а иногда эти заплатки, особенно с такой командой, как «Сочи», они все были разорваны вдрызг, – сказал главный тренер «Рубина».

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