Бернарду о 4:3 с «Реалом»: «Казалось, что можем победить более крупно. Мы играли с одной из лучших команд в мире, хороший результат»

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Бернарду Силва подвел итоги матча против «Реала» в Лиге чемпионов.

«Честно говоря, я думаю, что первые 20 минут мы были очень, очень хороши. Учитывая то, как мы прессинговали, как контролировали игру и создавали моменты.

В течение 90 минут казалось, что мы можем выиграть с более крупным счетом. К сожалению, мы не смогли воспользоваться преимуществом в два мяча, которым владели три раза. Это Лига чемпионов, мы играли с одной из лучших команд в мире. Это все равно хороший результат. Готовимся к следующей игре.

Это была хорошая игра. Наши фанаты должны гордиться нами и проделанной нами работой. Мы могли бы забить больше, но это футбол. Они [«Реал»] воспользовались своими шансами. 

Пенальти пришел из ниоткуда. Мы контролировали ход игры. Нам немного не повезло», – сказал полузащитник «Манчестер Сити»

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