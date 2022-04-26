«Реал» пропустил 4 гола второй раз в сезоне. Впервые это случилось в матче с «Барселоной»

«Реал» пропустил четыре гола в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

В составе «горожан» забитыми мячами отметились Кевин де Брюйне, , и . ответил точными ударами , который сделал дубль, и .

Команда Карло Анчелотти пропустила четырежды за игру второй раз в сезоне. Впервые это произошло в матче Ла Лиги против «Барселоны» 20 марта (0:4).

До той игры «Реал» по ходу текущего сезона ни разу не пропускал четыре гола за матч.

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