«Реал» пропустил 4 гола второй раз в сезоне. Впервые это случилось в матче с «Барселоной»

«Реал» пропустил четыре гола в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
В составе «горожан» забитыми мячами отметились Кевин де Брюйне, Габриэл Жезус, Филип Фоден и Бернарду Силва. «Мадрид» ответил точными ударами Карима Бензема, который сделал дубль, и Винисиуса Жуниора.
Команда Карло Анчелотти пропустила четырежды за игру второй раз в сезоне. Впервые это произошло в матче Ла Лиги против «Барселоны» 20 марта (0:4).
До той игры «Реал» по ходу текущего сезона ни разу не пропускал четыре гола за матч.
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