Судья Зиберт признал, что ошибся, не назначив пенальти в ворота «Баварии» в игре с «Боруссией» за фол Павара на Беллингеме

Даниэль Зиберт признал свою ошибку в матче «Баварии» и «Боруссии» из Дортмунда.
Мюнхенский клуб одержал победу со счетом 3:1 и стал чемпионом Германии.
На 59-й минуте, при счете 2:1, главный арбитр игры Даниэль Зиберт не назначил пенальти в ворота «Баварии» за фол Бенжамена Павара на Джуде Беллингеме.
«Это была самая большая ошибка в матче. Я разозлен из-за своего решения.
Павар не играл мяч, его нога была препятствием на пути Беллингема. Таким образом, это фол.
Тот факт, что вскоре после этого Павар коснулся мяча, не имеет значения. Пенальти – правильное решение. На поле Павар закрывал мне обзор», – заявил Зиберт в интервью Kicker.