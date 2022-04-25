Судья Зиберт признал, что ошибся, не назначив пенальти в ворота «Баварии» в игре с «Боруссией» за фол Павара на Беллингеме

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Даниэль Зиберт признал свою ошибку в матче «Баварии» и «Боруссии» из Дортмунда.

Мюнхенский клуб одержал победу со счетом 3:1 и стал чемпионом Германии.

На 59-й минуте, при счете 2:1, главный арбитр игры Даниэль Зиберт не назначил пенальти в ворота «Баварии» за фол Бенжамена Павара на Джуде Беллингеме.

«Это была самая большая ошибка в матче. Я разозлен из-за своего решения.

Павар не играл мяч, его нога была препятствием на пути Беллингема. Таким образом, это фол.

Тот факт, что вскоре после этого Павар коснулся мяча, не имеет значения. Пенальти – правильное решение. На поле Павар закрывал мне обзор», – заявил Зиберт в интервью Kicker.

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