Защитник «Рубина» Тальби об отъезде легионеров: «Чувствую себя защищенным. Не могу просто уйти, как остальные»

Защитник «Рубина» рассказал, почему не уехал из России.

– Сейчас я на 100 процентов до конца сезона с «Рубином». А потом, летом, посмотрим.

– Почему ты остался в «Рубине», когда большинство легионеров уехало?

– Это мой выбор. С самого начала хотел остаться, потому что я чувствую себя защищенным. «Рубин» дал мне многое – это очень большая ответственность и уверенность. Хочу сражаться за тренера, президента, фанатов, сокомандников. Только поэтому я остаюсь.

Я не могу просто, как остальные, уйти. Мы будем лучше, я в этом уверен. Все будет хорошо.

– Ты понимаешь, почему остальные уехали?

– Это их решение, не могу говорить за них.

– Готов ли ты остаться в «Рубине» на следующий сезон?

– Посмотрим, у меня контракт еще на 3 года. Нам нужно закончить сезон. Летом будем оценивать, что для нас будет лучше.

– Сейчас в России нет еврокубков. В чем твоя мотивация?

– Вот почему я сказал, что летом посмотрим. Все может поменяться. Летом мы уже будем знать, как поступить лучше, – сказал 23-летний футболист.

В этом сезоне Тальби провел 20 матчей за в . Его статистика – здесь.