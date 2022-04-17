Защитник «Рубина» Тальби об отъезде легионеров: «Чувствую себя защищенным. Не могу просто уйти, как остальные»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби рассказал, почему не уехал из России.
– Сейчас я на 100 процентов до конца сезона с «Рубином». А потом, летом, посмотрим.
– Почему ты остался в «Рубине», когда большинство легионеров уехало?
– Это мой выбор. С самого начала хотел остаться, потому что я чувствую себя защищенным. «Рубин» дал мне многое – это очень большая ответственность и уверенность. Хочу сражаться за тренера, президента, фанатов, сокомандников. Только поэтому я остаюсь.
Я не могу просто, как остальные, уйти. Мы будем лучше, я в этом уверен. Все будет хорошо.
– Ты понимаешь, почему остальные уехали?
– Это их решение, не могу говорить за них.
– Готов ли ты остаться в «Рубине» на следующий сезон?
– Посмотрим, у меня контракт еще на 3 года. Нам нужно закончить сезон. Летом будем оценивать, что для нас будет лучше.
– Сейчас в России нет еврокубков. В чем твоя мотивация?
– Вот почему я сказал, что летом посмотрим. Все может поменяться. Летом мы уже будем знать, как поступить лучше, – сказал 23-летний футболист.
В этом сезоне Тальби провел 20 матчей за «Рубин» в РПЛ. Его статистика – здесь.