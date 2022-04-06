Семин о судьях: «Они не роботы. Хачатурянц и комитет разберутся: кого отстранить, кого помиловать»

Теги Юрий Семин премьер-лига Россия судьи Чемпионат.com Ашот Хачатурянц Футбол

Юрий Семин высказался о возможных отстранениях судей РПЛ из-за ошибок.

6 апреля президент Премьер-лиги Ашот Хачатурянц собирает экстренное заседание судейского комитета.

«Во-первых, все судейские ошибки и недочеты – это рабочая ситуация. Судьи же не роботы. Ошибки всегда были и будут в дальнейшем. Ошибаются все.

Планируются очередные отстранения судей? Думаю, Хачатурянц и судейский комитет найдут правильные решения: кого отстранить, кого помиловать. Футбол будет продолжаться дальше – это самое главное», – сказал бывший тренер «Локомотива».

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