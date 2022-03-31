«Краснодару» могут разрешить дозаявить 3 нигерийцев из «Краснодара-2»

Журналист Илья Казаков анонсировал возможное пополнение состава .

«Завтра «Краснодару» могут разрешить дозаявить трех легионеров. Нигерийцы Ндука, Окоронкво и Олусегун играют за . И недавно помогли разгромить Оренбург – в эпохальном матче с кучей голов и желтых карточек.

С одной стороны – юридический казус, в заявке на этот сезон «Краснодар» 8 вакансий иностранцев уже использовал. С другой – никого из них уже нет. Тот самый форс-мажор. Когда прежние правила действуют, но здравого смысла в них вроде бы нет.

Хотя при этом ситуация неоднозначная. «Спартак» устами Заремы после матча с «Краснодаром» уже задавался вопросом «зачем создавать ореол мучеников, которые незаслуженно пострадали, сражаясь молодежью и недостаточно опытным тренером?»

Кто мешал договориться с другим тренером? Почему изначально выбрали такого специалиста, который убежал в свою зону комфорта, не проведя ни одного матча? Почему не успокоили легионеров? Представляю, сколько бурной радости у «доброжелателей» вызвала бы такая ситуация в «Спартаке».

Другими словами – изменение правил в пользу «Краснодара» не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Хотя нигерийским ребятам всего по 18-19 лет», – написал Казаков.