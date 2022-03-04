Даниил Хлусевич: «Спартаку» надо реабилитироваться. Надеюсь, будет много моментов, голов, но больше мячей влетит в ворота ЦСКА»

поделился ожиданиями от матча против в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

– Будет достаточно интересный матч.

Нам надо реабилитироваться после поражения, дать реванш, постараться выиграть и пройти дальше.

Думаю, что матч получится ярким. Очень большая афиша, надеюсь, что будет много моментов, забитых голов, но больше мячей влетит в ворота ЦСКА.

– Будет ли эта игра принципиально отличаться от игры в чемпионате?

– Да, Кубок России – другой турнир, там совсем другие эмоции. В любом случае настрой тот же, но будет иное давление, – заявил полузащитник .