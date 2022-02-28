Розе об 1:1 с «Аугсбургом»: «Боруссия» допускала простые ошибки и не очень хорошо оборонялась»

оценил ничью с «Аугсбургом» (1:1).

Главный тренер дортмундской высказался после матча 24-го тура Бундеслиги.

«Команда сильно старалась после матча в четверг [2:2 с «Рейнджерс»], не все получалось, но большую часть матча мы все равно контролировали игру. Мы допускали простые ошибки, в том числе потому, что «Аугсбург» доставлял нам проблемы.

В начале второго тайма соперник был немного неуверен в себе, и нам нужно было решать исход. Но в какой-то момент мы сбавили обороты, и вернулся в игру. Мы забыли о флангах и не очень хорошо оборонялись», – сказал Розе.