Розе об 1:1 с «Аугсбургом»: «Боруссия» допускала простые ошибки и не очень хорошо оборонялась»

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Марко Розе оценил ничью с «Аугсбургом» (1:1).

Главный тренер дортмундской «Боруссии» высказался после матча 24-го тура Бундеслиги.

«Команда сильно старалась после матча в четверг [2:2 с «Рейнджерс»], не все получалось, но большую часть матча мы все равно контролировали игру. Мы допускали простые ошибки, в том числе потому, что «Аугсбург» доставлял нам проблемы.

В начале второго тайма соперник был немного неуверен в себе, и нам нужно было решать исход. Но в какой-то момент мы сбавили обороты, и «Аугсбург» вернулся в игру. Мы забыли о флангах и не очень хорошо оборонялись», – сказал Розе.

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