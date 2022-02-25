«Гендузи сказал: «Брат, ты должен сказать правду. Ты мусульманин, иначе Бог тебя накажет!» Форвард «Карабаха» об отмене гола рукой «Марселю»

Нападающий «Карабаха» рассказал о причинах отмены его гола рукой «Марселю».

на 34-й минуте ответного стыкового матча Лиги конференций замкнул прострел рукой.

Судья Бартош Франковски изначально посчитал, что мяч забит головой, но отменил гол после обращения тренера «Карабаха» и капитана команды . «Карабах» проиграл 0:3 и вылетел из турнира.

«Гендузи сказал мне: «Брат, ты должен сказать правду. Ты мусульманин, иначе Бог тебя накажет!»

Было сложно, потому что мне нужно было поговорить с моим капитаном. Я знал, что мяч коснулся моей руки. Но мне не хотелось этого делать. Я сказал ему, что коснулся мяча рукой.

После этого мы поговорили с тренером. Он спросил меня, что я думаю об этом. Я сказал ему, что коснулся мяча рукой. Он говорит: «Это нехорошо, ты должен взять на себя ответственность, ты должен обсудить это с судьей». И судья отменил гол.

Было сложно, партнеры хотели победить. Они хотели победы, а я сказал правду», – объяснил Ваджи.

Тренер «Карабаха» сказал судье, что его форвард забил рукой (гол сначала засчитали). А ведь в Лиге Конференций нет ВАР