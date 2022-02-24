Агент Маньяков о спросе на российских игроков: «Наш чемпионат не мониторят в Европе сейчас»

Футбольный агент рассказал, есть ли спрос на российских игроков в Европе.

«А когда он был, этот спрос? Только после развала СССР, когда ребята массово поехали за рубеж. Там и жизнь была лучше, и платили больше. А сейчас наш чемпионат не мониторят в Европе.

На Западе существует стереотип, что российский футболист — это лентяй, который получает неадекватно большие деньги за уровень своего мастерства и по определению плохо адаптируется в Европе.

Но я думаю, что из подрастающего поколения, рожденных в нулевых, все больше и больше пацанов будет уезжать за границу и заявлять о себе там. Как Иосифов в . Будут еще примеры — мы над этим работаем», – сказал Маньяков.