«Химки» вновь назначили Черевченко главным тренером, чтобы не платить 35 млн рублей неустойки штабу (Sport24)

Стала известна причина возвращения на пост главного тренера «Химок».

По информации Sport24, подмосковный клуб не смог выплатить тренерскому штабу неустойку в размере около 35 миллионов рублей.

В течение месяца после увольнения Черевченко и руководство «Химок» пытались решить вопрос этот вопрос. Но у клуба в тот момент были серьезные финансовые проблемы, которые не позволили соблюсти контрактные обязательства.

Чтобы избежать необходимости выплачивать неустойку, клуб принял решение снова назначить Черевченко главным тренером.

Подмосковный клуб объявил об уходе специалиста 25 октября, но уже 19 ноября Черевченко вновь возглавил .