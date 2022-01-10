Березуцкий о Заболотном: «Он не Левандовски, мы это понимали. Хороший игрок с определенными качествами, получает адекватные деньги»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о решении клуба пригласить нападающего Антона Заболотного минувшим летом.

– Чья была инициатива пригласить в команду Заболотного?

– Ну не бывает так, что это один человек.

– Не, ну подожди. Заболотный, ему 30 лет, он был без команды уже. Я что-то не помню, что он был очень популярен среди других российских топовых клубов. Это был риск определенный – взять Заболотного в ЦСКА.

– Какой риск? Не вижу ни одного. Ну я, по крайней мере.

– Ну объясни, почему не было рисков, как ты считаешь.

– Хороший российский футболист, обладающий определенными качествами. Не Левандовски – что мы понимали тоже, это же нормально совершенно. Зарабатывает совершенно адекватные деньги. Хочет играть в ЦСКА. Воспитанник ЦСКА. Почему нет?

– Я просто слышал версию, что ты его очень хотел в ЦСКА.

– Нет, нет, его подписали, когда еще был тренером. Он тоже давал добро на этот трансфер.

– Ну и ты тоже?

– Да, меня тоже спросили. Я же говорю, Нобель: никогда мнение о продаже или покупке какого-то игрока не складывается из мнения одного человека. Ну так не бывает, включая главного тренера.

– На мой взгляд, Заболотный не то что открытие, но прямо яркая история ЦСКА этой осенью, очень достойно играет.

– На мой взгляд, тоже. И игра за сборную России – тоже показатель. Это один из немногих наших игроков, который за сборную России сейчас играет, – сказал Березуцкий.