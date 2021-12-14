Ваноли возглавил «Спартак», Госдума приняла закон о Fan ID, серебро Латыпова в спринте, новый рекорд Левандовского и другие новости утра

1. У «Спартака» начинается новый цикл – клуб возглавил итальянец Паоло Ваноли. Бывший ассистент Антонио Конте будет зарабатывать 1,5 млн евро в год. Это уже 15-й тренер «Спартака» при Леониде Федуне, и пока что Ваноли – полная загадка.

2. Госдума приняла закон о введении Fan ID. Он вступает в силу 1 июня 2022 года.

3. Эдуард Латыпов взял серебро в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси, победил Йоханнес Бо. Это первый личный подиум России в сезоне. Благодаря этому результату Латыпов поднялся на 5-е место в общем зачете Кубка мира.

4. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Виннипег» (5:2), Овечкин забил 752-й гол в лиге. «Сент-Луис» был сильнее «Далласа» (4:1), Тарасенко сделал дубль, Барбашев набрал 1+1, а Бучневич сделал 2 передачи. Все результаты дня – здесь.

5. «Локомотив» подписал украинского защитника Мампасси из «Шахтера». За 18-летнего игрока заплатили 4 миллиона евро. Зарплата футболиста – около 300 тысяч евро в год.

6. Роберт Левандовски поучаствовал в дежурной победе «Баварии» над «Вольфсбургом» (4:0) и забил 43-й гол в Бундеслиге в 2021 году, побив рекорд Мюллера. Всего у поляка 69 забитых мячей в этом году. Для сравнения: Мбаппе и Холанд забили по 49 голов, Роналду – 46, Бензема – 45, Месси – 43.

7. Финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22 отменен. Его планировали перенести на конец сезона.

8. НБА. 30 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Бостон» на выезде и другие результаты.

9. У «Спартака» рекорд по активности в соцсетях среди российских команд – 13,4 млн взаимодействий в ноябре.

10. Хабиб – спортсмен года по итогам опроса фонда «Общественное мнение», за Дзюбу и Овечкина проголосовали 2 процента. 58% опрошенных затруднились ответить.

11. «Интер» расторг контракт с Эриксеном, у которого остановилось сердце в матче Евро-2020. Датчанин по регламенту не может играть в Италии из-за того, что ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

12. Еще несколько трансферных новостей. «Барса» больше не считает Френки де Йонга неприкасаемым и может продать его летом. При этом каталонцы не собираются продавать тер Стегена, Хави и клуб верят в него.

Ракицкий может уйти из «Зенита», если ему не предложат новый контракт до 1 января. «Краснодар» сделал предложение по форварду «Коринтианс» Гедесу, сделка оценивается в 12 млн евро.

13. В Серии А «Интер» продолжил крушить все на своем пути и разгромил «Салернитану» – 5:0. У «нерадзурри» 6 побед подряд в Серии А с общим счетом 19:2. В другом матче чемпионата Италии «Лацио» обыграл «Дженоа» Шевченко (3:1) – украинский тренер уже 6 матчей не может победить в Серии А. В Ла Лиге «Сельта» победила «Эспаньол» (3:1).

14. В Венгрии пишут, что Черчесов возглавит местный «Ференцварош». Бывшего тренера сборной России должны представить на следующей неделе.

15. Колесников и Щеголев взяли серебро чемпионата мира по плаванию на короткой воде-2021, у России – бронза в микст-эстафете.

16. Южноамериканские сборные будут играть в Лиге наций с 2024 года, сообщил вице-президент УЕФА Збигнев Бонек. Аргентина и Бразилия тоже в деле.

17. «Краснодар» опубликовал таблицу судейских ошибок в РПЛ-2021/22. Больше всего ошибались против них – 8 раз, у «Зенита» лучший баланс – «+4».

18. В баскетбольной Евролиге 20 очков Хезони помогли УНИКСу победить «Жальгирис», ЦСКА в гостях обыграл «Альбу», «Зенит» взял верх над «Монако». Другие результаты – здесь.

19. Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди и его жена и агент Ванда Нара подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. На них подали в суд.

20. У Роналду и Джорджины родятся мальчик и девочка. Теперь у Криштиану будет аж 6 детей.

21. Татьяна Тарасова уже неделю находится в больнице, ей стало плохо во время телевизионных съемок. Здоровья заслуженному тренеру!

22. Южноафриканец Вуйо Зангка возглавил мужскую сборную России по регби-7.

23. «Зенит» представил календарь с котами на 2022 год. Семак и игроки сфотографировались с животными из приюта.

Цитаты дня.

Паоло Ваноли: «9-е место – не для «Спартака». Буду требовать страсть – футболки должны быть абсолютно мокрыми после игр»

Сорокин о Fan ID в РПЛ: «Ничего страшного не вижу. Может и повысить посещаемость. Подчас люди с семьями не идут на стадион из-за опасений»

Малком: «Месси – лучший футболист мира. Он гений. После Лео идут Левандовски, Неймар, Мбаппе и ван Дейк»

Ваноли о «Спартаке»: «Верю в эту большую команду. Стараемся погрузиться в историю «Спартака», чтобы лучше понять его культуру»

Якубко о Черчесове: «Он считает себя королем мира. Заболела жена, я хотел отпроситься на день, он просто послал: «Нет, вали отсюда»

Ребров о «Спартаке» в ЛЕ: «Дака из «Лестера» сказал: «Нихера себе вы крутые. Мы в АПЛ на таком уровне играем»

Глушаков выпил бы с Путиным: «Спросил бы, как ему живется в России. Я патриот страны, пока не вижу другого президента»

Экс-глава отдела маркетинга НХЛ: «Хоккеем очень дорого заниматься. В США все больше играют в футбол, рейтинги АПЛ растут»

Елизавета Туктамышева: «Серебро ЧМ-2021 – самая дорогая медаль в моей жизни. Завоевать другие было просто, а к ней я так долго шла»

Леонид Федун: «Россия – футбольный лилипут. У нас хороший футбол, но маленький»