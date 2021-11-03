Агент Ракицкого: «Если «Зенит» не предложит контракт до 1 января, Ярослав уйдет туда, где будет лучшее предложение»

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Агент Максим Дудченко, представляющий интересы защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, рассказал, что игрок до сих пор не получил от клуба предложение по новому контракту.

– Правда ли, что Ярослав готов пойти на понижение зарплаты?

– Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет – это «Зенит». Он влюблен в болельщиков.

Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет [его] с тем клубом, кто даст лучшее предложение, – сказал Дудченко.

Ракицкий выступает за «Зенит» с 2019 года. В этом сезоне он провел за клуб 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Полную статистику 32-летнего футболиста можно изучить здесь.

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