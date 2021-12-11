Хабиб о «Золотом мяче»: «Дал бы Левандовскому или Бензема. Роберт лучший последние 3 года»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал награждение форварда .

«Думаю, что я бы дал Левандовскому или Бензема.

Левандовски, как я думаю, в последние три года лучший в футболе. Посмотрите, что он делал: выиграл Лигу чемпионов, 120 голов забил (или больше) за два года.

В этом году у него 65 голов. Вообще не помню таких достижений», – заявил Нурмагомедов.

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