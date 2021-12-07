«Интер» возглавил таблицу Серии А после разгрома «Кальяри» (4:0)

в 17-м туре Серии А разгромил (4:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Благодаря этой победе команда тренера Симоне Индзаги вышла на первое место в турнирной таблице.

«Интер» набрал 40 очков в 17 играх, у «Милана» 39 очков, у «Аталанты» – 37, у «Наполи» – 36.

Таблица Серии А

Статистика Серии А