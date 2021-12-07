«Интер» возглавил таблицу Серии А после разгрома «Кальяри» (4:0)

Теги Интер Кальяри Алексис Санчес Симоне Индзаги серия А Италия Хакан Чалханоглу Лаутаро Мартинес онлайны Футбол

«Интер» в 17-м туре Серии А разгромил «Кальяри» (4:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Благодаря этой победе команда тренера Симоне Индзаги вышла на первое место в турнирной таблице.

«Интер» набрал 40 очков в 17 играх, у «Милана» 39 очков, у «Аталанты» – 37, у «Наполи» – 36.

Интер – Кальяри 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
12 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 29 Мартинес, 2:0 – 50 Санчес, 3:0 – 66 Чалханоглу, 4:0 – 68 Мартинес.
ИнтерХанданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Думфрис (Димарко, 72), Барелла, Брозович (Видаль, 72), Чалханоглу (Сенси, 76), Перишич (Дзанотти, 83), Мартинес (Сатриано, 72), Санчес.
КальяриКраньо, Касерес (Дзаппа, 70), Годин, Карбони (Оберт, 82), Белланова, Дейола (Олива, 82), Грасси (Ликояннис, 59), Марин, Далберт, Кейта Бальде (Паволетти, 70), Жоао Педро.
Предупреждения:
Мартинес (33), Краньо (43), Дейола (76).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные