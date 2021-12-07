«Интер» возглавил таблицу Серии А после разгрома «Кальяри» (4:0)

«Интер» в 17-м туре Серии А разгромил «Кальяри» (4:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Благодаря этой победе команда тренера Симоне Индзаги вышла на первое место в турнирной таблице.
«Интер» набрал 40 очков в 17 играх, у «Милана» 39 очков, у «Аталанты» – 37, у «Наполи» – 36.
- Дата проведения
- 12 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 29 Мартинес, 2:0 – 50 Санчес, 3:0 – 66 Чалханоглу, 4:0 – 68 Мартинес.
-
Интер –
Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Думфрис (Димарко, 72), Барелла, Брозович (Видаль, 72), Чалханоглу (Сенси, 76), Перишич (Дзанотти, 83), Мартинес (Сатриано, 72), Санчес.
-
Кальяри –
Краньо, Касерес (Дзаппа, 70), Годин, Карбони (Оберт, 82), Белланова, Дейола (Олива, 82), Грасси (Ликояннис, 59), Марин, Далберт, Кейта Бальде (Паволетти, 70), Жоао Педро.