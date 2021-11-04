Роберт Левандовски: «Золотой мяч» – отличная награда, но я больше не думаю о нем так много. Концентрируюсь на другом»

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

«Я больше не думаю о «Золотом мяче» так много. Мысли о шансах на победу точно не помогут. Не могу концентрироваться на спекуляциях и утечках в медиа. Предпочитаю фокусироваться на других вещах.

Возможно, с приближением даты церемонии я начну думать о нем. Сейчас начало ноября, время еще есть.

Конечно, «Золотой мяч» – отличная награда, но думать о нем не стоит, потому что у меня еще много дел до и после церемонии», – сказал Левандовски.

вручат 29 ноября в Париже.

В этом сезоне 33-летний форвард забил 23 мяча и сделал 2 голевые передачи в 17 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика – здесь.

У Левандовского 60 голов в 2021 году, у Роналду – 42, у Месси – 40