Роналду и Джорджина ждут двойню, Хави возглавит «Барселону», Аверину опять засудили, конфликт Павлюченко и Губерниева, Карасев будет судить «Зенит» и «Динамо» и другие новости

1. Роналду в очередной раз готовится стать отцом – его спутница Джорджина ждет двойню. Тут даже новости, что Криштиану обязали снести незаконные постройки у особняка, вряд ли испортят ему настроение.

Не забывает португалец и об «МЮ» – он призвал партнеров поддержать Сульшера и сплотиться в непростой период.

2. «Барселона», у которой тоже совсем все не гладко, уже определилась, кто заменит Кумана, которого уволили прямо в самолете после игры с «Райо». 12 миллионов евро неустойки помогут нидерландцу это пережить. А сменит его Хави, на которого «Барса» засматривалась уже достаточно давно. Экс-капитан «блауграны» уже дал свое согласие, а дебютировать может 6 ноября в игре с «Сельтой». Вместе с ним придет весь его штаб из «Аль-Садда». А пока «Барселону» принял тренер второй команды Серхи Бархуан.

Похоже, и состав каталонцев ждут серьезные изменения: от Люка де Йонга хотят избавиться уже зимой, также есть недовольство игрой Пике, Альбы и Бускетса. Хави хочет подписать быстрого защитника – Кунде, например, видится идеальным вариантом.

3. Чемпионат мира по художественной гимнастике закончился судейским скандалом. Начинался день здорово – Дина Аверина выиграла золото в упражнении с булавами, ее сестра Арина взяла серебро. А вот на ленте началась драма – титул отдали белоруске Алине Горносько. Протест российской команды был отклонен. Естественно, Ирина Винер в очередной раз пошла вразнос – к такому ее поведению пора уже привыкнуть. Досталось в первую очередь Наталье Кузьминой – главе технического комитета Международной федерации гимнастики. В декабре она покинет свой пост.

4. Павлюченко и Губерниев снова сцепились. Бывший футболист заявил, что никогда не подаст руку Дмитрию, который ответил, что в студию «Матч ТВ» Романа позовут разве что полы помыть. За Павлюченко вступился Александр Тихонов, который в выражениях не стеснялся.

5. Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Зенит» – «Динамо».

6. Месси пропустил тренировку «ПСЖ» из-за мышечный травмы, его участие в игре против «Лилля» под вопросом. Почеттино вновь назвал Лео лучшим в мире, признав при этом, что подобные высказывания порой вызывают легкое недопонимание у Мбаппе и Неймара.

7. Зимнее трансферное окно все ближе. Несколько клубов АПЛ хотят подписать Эдена Азара уже в январе. Жирков может возобновить карьеру в «Уфе», Ларссон не хочет продлевать контракт со «Спартаком».

8. НХЛ. «Сент-Луис» уступил «Колорадо» (3:4), несмотря на гол и передачу Владимира Тарасенко.

«Тампа» обыграла «Аризону» (5:1), в дуэли российских вратарей Василевский превзошел дебютировавшего в этом сезоне Просветова. Все результаты дня – здесь.

9. Тем временем, «Флорида», начавшая сезон с 7 побед подряд, осталась без главного тренера. 3-кратный обладатель Кубка Стэнли Джоэл Кенневилл оставил свой пост по итогам расследования дела о сексуальном насилии в «Чикаго» в 2010 году.

10. В КХЛ совсем поплыл ЦСКА, уступивший «Сибири». В двух играх за 120 минут основного времени армейцы ни разу не забили команде из Новосибирска, а вообще для ЦСКА это уже третий матч в сезоне без голов – за весь прошлый был всего один. Впрочем, Федорова, похоже, ничего не смущает.

«Магнитка» в третий раз в сезоне обыграла «Ак Барс» и, одержав 21 победу в 23 матчах, уверенно лидирует на Востоке. «Сочи» впервые при Назарове выиграл 2 матча подряд – без 9 хоккеистов основного состава. Без драки в игре со «Спартаком», естественно, не обошлось. Остальные результаты – здесь.

11. От имени Шомуродова опубликовали гомофобный твит. «Рома» заявила, что аккаунт – фейковый.

12. НБА. 30+18 Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Детройт», «Чикаго» уступил «Нью-Йорку» и другие результаты.

13. Два сектора «Зенита» условно закрыты на один матч за поведение фанатов на игре со «Спартаком».

14. Даниил Квят может продолжить карьеру в NASCAR.

Цитаты дня

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