Капризов не забивал в 7 матчах подряд на старте сезона. У него передача, 6 бросков и «минус 2» в игре с «Сиэтлом»

Форвард «Миннесоты» набрал 1 (0+1) очко в матче регулярного чемпионата против (1:4).

Россиянин ассистировал Райану Хартману, открывшему счет в матче. При этом он продлил свою безголевую серию уже до 7 матчей подряд со старта сезона.

В этой игре Капризов (18:54, 2:25 – в большинстве, полезность «минус 2») нанес 6 бросков в створ ворот и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 2:2.

В 7 матчах сезона у нападающего 6 (0+6) баллов при полезности «минус 2».