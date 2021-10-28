Капризов не забивал в 7 матчах подряд на старте сезона. У него передача, 6 бросков и «минус 2» в игре с «Сиэтлом»

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 1 (0+1) очко в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (1:4). 

Россиянин ассистировал Райану Хартману, открывшему счет в матче. При этом он продлил свою безголевую серию уже до 7 матчей подряд со старта сезона. 

В этой игре Капризов (18:54, 2:25 – в большинстве, полезность «минус 2») нанес 6 бросков в створ ворот и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 2:2. 

В 7 матчах сезона у нападающего 6 (0+6) баллов при полезности «минус 2». 

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