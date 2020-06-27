Гильерме вышел на 3-е место по числу матчей за «Локо», опередив Овчинникова. Больше только у Маминова и Лоськова

Вратарь «Локомотива» Гильерме вышел на третье место в истории по количеству матчей, проведенных в составе команды.

Для 35-летнего голкипера, сыгравшего в матче 12-го тура против «Сочи» (2:1), эта игра стала 367-й в . По этому показателю Гильерме опередил Сергея Овчинникова, у которого 366 матчей.

Больше игр за «Локо» провели лишь (400) и (421).

Статистику Гильерме можно изучить здесь.