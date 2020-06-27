Гильерме вышел на 3-е место по числу матчей за «Локо», опередив Овчинникова. Больше только у Маминова и Лоськова

Вратарь «Локомотива» Гильерме вышел на третье место в истории по количеству матчей, проведенных в составе команды.
Для 35-летнего голкипера, сыгравшего в матче 12-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1), эта игра стала 367-й в «Локомотиве». По этому показателю Гильерме опередил Сергея Овчинникова, у которого 366 матчей.
Больше игр за «Локо» провели лишь Владимир Маминов (400) и Дмитрий Лоськов (421).
Статистику Гильерме можно изучить здесь.
Маринато Гилерме — в числе рекордсменов по количеству сыгранных матчей за «Локомотив» 🚂— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 25, 2021
Игра против «Сочи» стала 367-й для нашего голкипера! По этому показателю Гилерме опередил Сергея Овчинникова 🔝
Поздравляем, Гиля! 👏🏻 pic.twitter.com/gBhUMUeokw