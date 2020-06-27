Гильерме вышел на 3-е место по числу матчей за «Локо», опередив Овчинникова. Больше только у Маминова и Лоськова

Теги Локомотив Дмитрий Лоськов Владимир Маминов премьер-лига Россия Сергей Овчинников Гильерме Футбол

Вратарь «Локомотива» Гильерме вышел на третье место в истории по количеству матчей, проведенных в составе команды. 

Для 35-летнего голкипера, сыгравшего в матче 12-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1), эта игра стала 367-й в «Локомотиве». По этому показателю Гильерме опередил Сергея Овчинникова, у которого 366 матчей.

Больше игр за «Локо» провели лишь Владимир Маминов (400) и Дмитрий Лоськов (421).

Статистику Гильерме можно изучить здесь.

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