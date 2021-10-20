Малафеев о работе доверенным лицом Путина: «Я показал свою позицию. Я за стабильность»

Бывший вратарь и сборной России Вячеслав Малафеев в интервью Sports.ru ответил на вопросы о политике.

– В 2012 году ты был доверенным лицом Путина.

– Это ваш любимый вопрос.

– Если позовут в 2024-м, согласишься?

– Не позовут, потому что в 2013 году некоторые популярные спортсмены, артисты и другие люди таким образом показывали свою позицию. Я свою позицию показал.

Если будет 2024 год, я буду думать об этом, смотреть, что происходит в стране и, соответственно, принимать решение.

– Ну, например, если бы тебе предложили сегодня. Обстановка в стране как тебе?

– Я стараюсь в политику не лезть. Потому что это достаточно сложно, тут нужно вникать во все тонкости. В государстве есть куча проблем на разных уровнях.

Естественно, многие люди не довольны одними вопросами, третьими. Я за стабильность. Если что-то будет меняться, самое главное – чтобы было к лучшему, поэтому я сейчас ничего не могу сказать.

– Тогда еще несколько вопросов про политику.

– Давайте!

– Удивило заявление Денисова про Навального?

– Это ваш второй излюбленный вопрос.

– Тебя не удивило?

– Очень удивило!

– Как ты относишься к Навальному?

– Я еще раз говорю, не хочу обсуждать политику. Меня звали пять партий за последний год. Начиная от коммунистической, заканчивая партией пенсионеров. Я отказал.

– Звали стать чиновником, депутатом, политиком?

– Разные варианты обсуждались. Начиная депутатом, заканчивая амбассадором.

Долго не думал, я один раз отказал, а дальше... Ну смысл? Если я там уже отказал, почему должен туда идти? – сказал Малафеев.