Малафеев о работе доверенным лицом Путина: «Я показал свою позицию. Я за стабильность»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в интервью Sports.ru ответил на вопросы о политике.
– В 2012 году ты был доверенным лицом Путина.
– Это ваш любимый вопрос.
– Если позовут в 2024-м, согласишься?
– Не позовут, потому что в 2013 году некоторые популярные спортсмены, артисты и другие люди таким образом показывали свою позицию. Я свою позицию показал.
Если будет 2024 год, я буду думать об этом, смотреть, что происходит в стране и, соответственно, принимать решение.
– Ну, например, если бы тебе предложили сегодня. Обстановка в стране как тебе?
– Я стараюсь в политику не лезть. Потому что это достаточно сложно, тут нужно вникать во все тонкости. В государстве есть куча проблем на разных уровнях.
Естественно, многие люди не довольны одними вопросами, третьими. Я за стабильность. Если что-то будет меняться, самое главное – чтобы было к лучшему, поэтому я сейчас ничего не могу сказать.
– Тогда еще несколько вопросов про политику.
– Давайте!
– Удивило заявление Денисова про Навального?
– Это ваш второй излюбленный вопрос.
– Тебя не удивило?
– Очень удивило!
– Как ты относишься к Навальному?
– Я еще раз говорю, не хочу обсуждать политику. Меня звали пять партий за последний год. Начиная от коммунистической, заканчивая партией пенсионеров. Я отказал.
– Звали стать чиновником, депутатом, политиком?
– Разные варианты обсуждались. Начиная депутатом, заканчивая амбассадором.
Долго не думал, я один раз отказал, а дальше... Ну смысл? Если я там уже отказал, почему должен туда идти? – сказал Малафеев.