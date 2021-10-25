Овечкин возглавил гонку снайперов НХЛ с 7 голами в 6 матчах. В бомбардирской идет 2-м (после Макдэвида) с 12 очками

Капитан возглавил снайперскую гонку в регулярном чемпионате НХЛ после дубля в матче с «Оттавой» (7:5).

В активе 36-летнего россиянина стало 7 голов в 6 матчах. Он обошел группу игроков с 6 голами, включающую («Эдмонтон») и Анже Копитара ( ).

В бомбардирской гонке Овечкин с 12 (7+5) баллами вышел на второе место, обойдя Леона Драйзайтля ( ) с 11 (4+7) очками в 5 играх. Лидер – Макдэвид с 13 (6+7) очками в 5 матчах.

Напомним, что Овечкин за карьеру 9 раз (рекорд лиги) выиграл приз «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата (2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 и 2020 годы).

Овечкин забил 736-й и 737-й голы в НХЛ в матче против «Оттавы». До Халла – 4 шайбы