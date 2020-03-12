Клопп об оборонительной игре «Атлетико»: «С уважением отношусь к тому, что они делают. Нравится ли мне это? Нет, я за другой стиль игры»

Главный тренер перед гостевым матчем Лиги чемпионов против объяснил свои высказывания о стиле игры мадридской команды.

После поражения от «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ весной прошлого года немец заявил, что соперник «мог бы играть в настоящий футбол, но сидит в защите и использует контратаки».

«По-моему, я сказал это после ответного матча, я был зол и расстроен многими вещами, к тому же тогда нам нужно было привыкать к тому, что футбол проходит в странных условиях.

Они показали мировой класс и оборонялись всем, чем могли. Именно поэтому я сказал так.

С большим уважением отношусь к тому, что они делают, больше некуда. Нравится ли мне это? Нет, но это я. Мне нравится другой стиль игры. Но в первую очередь он должен приносить успех, и у «Атлетико» это есть, без сомнений.

В прошлый раз мы не очень хорошо сыграли здесь. Те два матча стали для нас большим уроком. И последний из них казался уже не таким важным (та игра стала одной из последних в большом футболе до приостановки соревнований из-за пандемии коронавируса – Прим. Sports.ru).

Сейчас мир в лучшем положении – не прям в безопасном, но уже получше. «Атлетико» поменял нескольких игроков, но не стал слабее. Команда изменилась, играет в другой модели, но по-прежнему остается машиной по достижению результата. Поразительно, как продолжает держать игроков в тонусе. Тут никакой критики быть не может», – сказал Клопп.