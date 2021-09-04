Неймар о 2:1 с «Лионом»: «Тяжело отыгрываться, нужно бегать вдвое больше. «ПСЖ» жертвовал собой»

Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция Неймар Футбол

Форвард «ПСЖ» Неймар, автор гола с пенальти в матче Лиги 1 с «Лионом» (2:1), поделился впечатлениями от игры.

«Тяжелый матч. Мы знали, что нам будет противостоять отличная команда. Всегда тяжело отыгрываться, когда соперник ведет в счете, нужно бегать вдвое больше. Но все наши игроки заслуживают поздравлений за то, что жертвовали собой.

Я очень рад, что удалось вырвать победу на заполненном «Парк де Пренс», на глазах у наших болельщиков. Я очень доволен», – сказал Неймар.

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