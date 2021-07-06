Оскорбления Сака, Рэшфорда и Санчо, 28 игроков в заявках клубов РПЛ, Тарасенко интересен «Вашингтону» и «Рейнджерс», Ефимова не поплывет 200 м в Токио и другие новости

1. В Англии после незабитых пенальти в финале Евро-2020 на Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчи и Букайо Сака обрушился град расистских оскорблений в соцсетях. Полиция Лондона начала расследование, а сборная Англии, АПЛ, мэр Лондона Садик Хан и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудили подобное поведение фанатов.

2. РФС утвердил изменения в регламент РПЛ. Клубы смогут заявлять до 28 игроков. Доморощенных – не менее 6.

3. «Вашингтон» и «Рейнджерс» интересуются форвардом «Сент-Луиса» Владимиром Тарасенко. Его зарплата – 7,5 млн долларов в год. Кроме того, пишут, что «Рейнджерс» изучают варианты с обменом Бучневича.

4. Юлия Ефимова не выступит на 200 м брассом в Токио-2020. Она трижды выигрывала эту дистанцию на чемпионатах мира.

5. Доход «Матч ТВ» составляет порядка 5 млрд рублей в год, заявила генеральный продюсер канала Тина Канделаки.

6. Трансферные новости. «Вильярреал» объявил о трансфере Никиты Иосифова. 20-летний вингер ушел из «Локо» бесплатно. Родриго де Пауль стал игроком «Атлетико». Сделка оценивается в 35 млн евро.

Глушенков может уйти из «Спартака». Витория не рассчитывает на него, утверждает «Спорт-Экспресс». «Милан» готов рассмотреть аренду Влашича с обязательным выкупом вместо опционального. Пишут, что Никола согласен на трансфер. «Барса» не желает отпускать Гризманна в «Атлетико», помня о Суаресе. Каталонцы не хотят усиливать конкурента. «Реал» разрешил «МЮ» вести переговоры с Вараном. «ПСЖ» на связи с окружением игрока. Абрамович готов купить Холанда за 175 млн евро. Его не интересуют другие форварды.

7. «Миннесота» предлагала нападающему Кириллу Капризову около 9 млн долларов в год по 8-летнему контракту. Он отказался.

8. В Единой лиге ВТБ-21/22 выступят 12 клубов. «Химки» не сыграют из-за отсутствия финансирования. Кроме того, объявлено о проведении Суперкубка с участием четырех клубов.

9. Комментатор Михаил Моссаковский ушел с «Матч ТВ» в кипрский клуб «Пафос».

10. Два матча на «Уимблдоне» могли быть договорными, сообщает Die Welt.

11. Первый канал покажет церемонию открытия Олимпийских игр в Токио. Трансляция начнется 23 июля в 14:00 по московскому времени.

12. 31,1 млн человек в Англии посмотрели финал Евро. Только у похорон принцессы Дианы и финала ЧМ-1966 аудитория была выше.

13. «Тампа» провела чемпионский парад на реке Хилсборо-ривер: Василевский надел на голову «Конн Смайт трофи», а также станцевал с Кучеровым и Сергачевым под «Руки вверх!».

14. Товарищеские матчи. «Динамо» и «Спарта» сыграли вничью, «Локомотив» уступил «Ростову», «Ахмат» – «Словану» и «Богемианс».

15. Стерлинг, Кейн, Педри, Мэле и 6 игроков Италии попали в сборную лучших на Евро-2020 от Goal.com. У The Guardian такой вариант: Шик, Стерлинг, Шоу, Педри, Уокер и 5 игроков Италии.

16. У пилота «Макларена» Ландо Норриса отобрали часы после финала Евро-2020. На него напали на парковке у «Уэмбли».

17. EA показала трейлер FIFA 22. Релиз – 1 октября 2021 года.

Цитаты дня.

Фердинанд о расизме в адрес игроков: «Невежественные и трусливые крысы. Эти идиоты несколько дней назад отмечали великолепие Стерлинга, Сака, Уокера»

Ротенберг о футбольной Дании: «Ее программа «Красная нить» похожа на нашу «Красную машину». Вскоре в хоккее увидим значимые результаты»

Месси о Кубке Америки: «Посвящаю победу 45 миллионам аргентинцев и Марадоне. Спасибо, Боже, что сделал меня аргентинцем!»

«Спартак» – «Зениту» в твиттере: «Мы были чемпионами 22 раза. Вам не понять, у вас аккаунтов больше, чем трофеев»

Хэмилтон о расизме в адрес игроков Англии: «Нам нужно общество, которое не будет требовать от чернокожих доказывать свою ценность»

Александр Мальцев: «Господа чиновники, разберитесь с футболом и баскетболом. И не трогайте хоккей, где мы Олимпиаду выигрываем»

«Манчини сказал Дзюбе и Шатову, что они не тянут уровень Лиги чемпионов. Он был прав. Они – герои провинции». Орлов о конфликте в «Зените»

Рэшфорд о пенальти: «Могу лишь извиниться. Готов к критике моей игры, удар не был хорош, но не стану просить прощения за то, кто я и откуда»

Кузяев о Евро: «Последнее место в группе – это не катастрофа. Есть положительные моменты в нашем футболе»

Кейн о расизме в соцсетях: «Такие фанаты Англии не нужны»