«Манчини сказал Дзюбе и Шатову, что они не тянут уровень Лиги чемпионов. Он был прав. Они – герои провинции». Орлов о конфликте в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов поведал, что бывший главный тренер считал, что нападающий и полузащитник не готовы играть на уровне .

«Манчини тогда сказал Дзюбе и Шатову, что они не тянут уровень Лиги чемпионов. По большому счету, он был прав. Они – герои провинции.

Он сказал им: «Ищите клубы». Дзюба обиделся, но в итоге как раз после этого он смог подняться», – сказал Орлов.

Сборная Италии под руководством Манчини стала чемпионом Европы. Итальяннец работал в в сезоне-2017/18.

В 2019 году Дзюба сказал: «Для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен».

В 2012-м Манчини мог стать главным тренером сборной России. Контракт нашли после вскрытия сейфа Фурсенко