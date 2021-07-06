«Манчини сказал Дзюбе и Шатову, что они не тянут уровень Лиги чемпионов. Он был прав. Они – герои провинции». Орлов о конфликте в «Зените»

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Комментатор Геннадий Орлов поведал, что бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини считал, что нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов не готовы играть на уровне Лиги чемпионов.

«Манчини тогда сказал Дзюбе и Шатову, что они не тянут уровень Лиги чемпионов. По большому счету, он был прав. Они – герои провинции.

Он сказал им: «Ищите клубы». Дзюба обиделся, но в итоге как раз после этого он смог подняться», – сказал Орлов.

Сборная Италии под руководством Манчини стала чемпионом Европы. Итальяннец работал в «Зените» в сезоне-2017/18.

В 2019 году Дзюба сказал: «Для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен».

В 2012-м Манчини мог стать главным тренером сборной России. Контракт нашли после вскрытия сейфа Фурсенко

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