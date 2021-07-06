«Манчини сказал Дзюбе и Шатову, что они не тянут уровень Лиги чемпионов. Он был прав. Они – герои провинции». Орлов о конфликте в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов поведал, что бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини считал, что нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов не готовы играть на уровне Лиги чемпионов.
«Манчини тогда сказал Дзюбе и Шатову, что они не тянут уровень Лиги чемпионов. По большому счету, он был прав. Они – герои провинции.
Он сказал им: «Ищите клубы». Дзюба обиделся, но в итоге как раз после этого он смог подняться», – сказал Орлов.
Сборная Италии под руководством Манчини стала чемпионом Европы. Итальяннец работал в «Зените» в сезоне-2017/18.
В 2019 году Дзюба сказал: «Для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен».
В 2012-м Манчини мог стать главным тренером сборной России. Контракт нашли после вскрытия сейфа Фурсенко