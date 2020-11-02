Санчо интересен «Баварии». Клуб готов побороться за игрока «Боруссии» летом

Атакующий полузащитник дортмундской интересен «Баварии».

длительное время интересуется англичанином, однако на 21-летнего игрока претендуют и другие клубы.

Один из таких клубов – «Бавария». Мюнхенцы готовы присоединиться к борьбе за Санчо. В клубе впечатлены выступлениями вингера сборной Англии, утверждает The Daily Telegraph.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова продать Санчо примерно за 90 млн евро, а сам хавбек хочет играть в Лиге чемпионов.

Санчо проводит 4-й сезон в Германии. В 24 матчах Бундеслиги-2020/21 он забил 8 голов и отдал 9 передач. Статистику игрока смотрите здесь.

«Бавария» – опять чемпион Германии. Взяли Бундеслигу 9-й раз подряд, Флик уходит в сборную с 7 трофеями за 13 месяцев