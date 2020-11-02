Санчо интересен «Баварии». Клуб готов побороться за игрока «Боруссии» летом

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо интересен «Баварии».

«Манчестер Юнайтед» длительное время интересуется англичанином, однако на 21-летнего игрока претендуют и другие клубы.

Один из таких клубов – «Бавария». Мюнхенцы готовы присоединиться к борьбе за Санчо. В клубе впечатлены выступлениями вингера сборной Англии, утверждает The Daily Telegraph.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова продать Санчо примерно за 90 млн евро, а сам хавбек хочет играть в Лиге чемпионов.

Санчо проводит 4-й сезон в Германии. В 24 матчах Бундеслиги-2020/21 он забил 8 голов и отдал 9 передач. Статистику игрока смотрите здесь.

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