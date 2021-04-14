«Спартаку» нравится лояльность Витории. Тренер готов подстраиваться под структуру клуба и хорошо развивает молодых игроков («Чемпионат»)

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Бывший главный тренер «Бенфики» Руй Витория может возглавить «Спартак».

В московском клубе высоко оценили лояльность португальца к руководству красно-белых и готовность работать с составом без большого увеличения трансферного бюджета, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к «Спартаку».

«В клубе больше не хотят, чтобы тренер рассказывал руководству, как должна работать система. Сам тренер должен быть готов подстраиваться под структуру. Витория готов работать в таком формате.

Также португалец хорошо развивает молодых игроков», – добавил источник.

Витория просит 8-9 человек в тренерский штаб, «Спартак» пока не согласен. Обсуждается срок контракта

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