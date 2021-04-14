«Спартаку» нравится лояльность Витории. Тренер готов подстраиваться под структуру клуба и хорошо развивает молодых игроков («Чемпионат»)

Бывший главный тренер «Бенфики» Руй Витория может возглавить «Спартак».
В московском клубе высоко оценили лояльность португальца к руководству красно-белых и готовность работать с составом без большого увеличения трансферного бюджета, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к «Спартаку».
«В клубе больше не хотят, чтобы тренер рассказывал руководству, как должна работать система. Сам тренер должен быть готов подстраиваться под структуру. Витория готов работать в таком формате.
Также португалец хорошо развивает молодых игроков», – добавил источник.
Витория просит 8-9 человек в тренерский штаб, «Спартак» пока не согласен. Обсуждается срок контракта