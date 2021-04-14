Гершкович о Витории: «Наш специалист в «Спартаке» работал бы значительно лучше, чем рядовой иностранный»

Председатель Объединения отечественных тренеров поделился мнением о возможном назначении португальца главным тренером «Спартака».

«Решились ли в «Спартаке» пригласить Виторию, если бы действовал налог на иностранных тренеров? Да, ведь налог – мизерный по сравнению деньгами, которые ему будут платить.

Важно, чтобы уровень специалиста был высокий. Понимаю, когда приглашают топ-тренера, уровень которого явно выше наших. Но я не видел, чтобы в «Спартак» приглашали топового специалиста. Оправданно пригласить тренера уровня Моуринью.

В «Спартаке» хорошее финансирование, игроки. С такими людьми легче работать. Мы должны ставить во главу угла условия, в которых работают тренеры, сравнивая наших и иностранных специалистов. И наши работают неплохо – Черевченко, Парфенов, Талалаев, Матвеев и много других ребят.

В «Спартаке» есть аура и менталитет, свойственные этому клубу. «Спартаковский дух» так называемый. «Спартак» должен возглавить наш специалист, желательно – со спартаковскими корнями.

Наш специалист работал бы значительно лучше в «Спартаке», чем рядовой иностранный. Не нужно приглашать тренера только потому, что он – иностранец.

В «Спартаке», «Динамо», ЦСКА и «Локомотиве» работают иностранные тренеры. Да, в «Динамо» и «Спартаке» работают неплохо, но хвалебных слов сказать нельзя. И главное – нужно учитывать, что эти иностранцы пришли в клубы с очень хорошей инфраструктурой, финансовым положением, с футболистами высокого уровня.

У нас есть тренеры, которые ничем не хуже. Они бы точно так же работали в этих клубах. И какой бы результат дали Тедеско, Шварц, Николич и Олич в командах нижней части таблицы?

Повторю, идеальная кандидатура для «Спартака» – это Карпин. Он делал много ошибок, но все преодолел. У него хороший уровень восприятия трудностей. Харизма. Он умеет создать коллектив. Но с ним попрощались, когда он превратился в боевую единицу. Нужно иметь терпение», – заявил Гершкович.

Ранее сообщалось, что 51-летний экс-тренер «Бенфики» будет получать в «Спартаке» 4,5 млн евро в год по трехлетнему контракту.

В конце декабря 2020 года специалист покинул должность главного тренера команды «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

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