Зинедин Зидан: «В футболе чудес не бывает. «Реал» в полуфинале благодаря усердной работе, вере в себя»

Главный тренер поделился ожиданиями от ответного матча с в полуфинале (1:1 в первом).

«У меня хорошие ощущения. Мы рады, что примем участие в этом матче, и знаем, чего завтра ожидать. Мы понимаем, что надо делать, и отдадим все силы ради успеха.

Мы достигли этой стадии благодаря усердной работе, вере в себя – и только этому. В футболе чудес не бывает.

Нам нужно играть так, как мы умеем, впереди как минимум 90 минут. Мы в полуфинале ЛЧ, это бывает не каждый день. Игроки хорошо подготовлены к завтрашнему матчу.

Сыграть надо хорошо, выложиться полностью. Я беспокоюсь только по поводу нашей работы с мячом. В остальном команда готова.

Я не могу сейчас сказать, будет ли играть Рамос. Он прибыл с командой, это значит, что он в порядке. И вот то, что капитан и наш лидер с нами, самое главное», – заявил Зидан.