Фомин о книгах: «Я всего Ремарка прочитал. У него все герои страдают и пьют, интересный язык»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о своих любимых книгах.

«Никогда не считал количество прочитанных книг. Думаю, в месяц парочка набирается.

Взял себе «Отель» Артура Хейли и «Коллекционера» Джона Фаулза. Сейчас в номере лежат. У Хейли еще есть интересные произведения «Аэропорт» и «Клиника: анатомия жизни». Только бумажные читаю. В электронном виде не могу.

Я прочитал всего Ремарка, все верно. В 17 лет я прочитал «Трех товарищей». Понравилось – стал читать другие произведения. Самое-самое – «Ночь в Лиссабоне». Сюжет спойлерить не буду – обязательно прочитайте. Это совсем небольшой роман.

У Ремарка интересный язык – все герои страдают и пьют. Драйзер нравится, особенно «Трилогия желания». Крутое произведение.

Если эту книгу посоветовал отец – обсуждаю с ним. В остальном ни с кем не разговариваю об этом. Здесь все индивидуально, как с фильмами. Я, например, не смотрю ужасы. Меня не прикалывает, а кто-то фанатеет. Так же и тут: кому-то Ремарк нравится, а кому-то нет», – сказал Фомин.