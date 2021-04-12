Де Брюйне после ошибки Наваса забил «ПСЖ». Вратарь не среагировал на навес Кевина

играет с «ПСЖ» (2:1, второй тайм) в полуфинале .

Первый гол «горожан» на 64-й минуте забил хавбек Кевин де Брюйне. Он сделал навес в штрафную площадь, но никто до мяча не добрался, а вратарь парижан несвоевременно отреагировал на подачу и пропустил мяч.

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