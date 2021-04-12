Де Брюйне после ошибки Наваса забил «ПСЖ». Вратарь не среагировал на навес Кевина

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кевин де Брюйне Кейлор Навас Футбол

«Манчестер Сити» играет с «ПСЖ» (2:1, второй тайм) в полуфинале Лиги чемпионов.

Первый гол «горожан» на 64-й минуте забил хавбек Кевин де Брюйне. Он сделал навес в штрафную площадь, но никто до мяча не добрался, а вратарь парижан Кейлор Навас несвоевременно отреагировал на подачу и пропустил мяч.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Также доступна видеотрансляция.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья