Де Брюйне после ошибки Наваса забил «ПСЖ». Вратарь не среагировал на навес Кевина

«Манчестер Сити» играет с «ПСЖ» (2:1, второй тайм) в полуфинале Лиги чемпионов.
Первый гол «горожан» на 64-й минуте забил хавбек Кевин де Брюйне. Он сделал навес в штрафную площадь, но никто до мяча не добрался, а вратарь парижан Кейлор Навас несвоевременно отреагировал на подачу и пропустил мяч.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Также доступна видеотрансляция.
Де Брюйне забросил в штрафную, но к мячу никто из игроков не успел, а Навас не ожидал такой подставы 😱— Матч ТВ (@MatchTV) April 28, 2021
Так «Сити» сравнял pic.twitter.com/X5VDMdcyW2