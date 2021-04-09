Игроки «Локо» получили премиальные в пятикратном размере за победу над «Спартаком» («Чемпионат»)

Игроки «Локомотива» получили повышенные премиальные за победы в последних матчах, утверждает «Чемпионат».
После побед над «Сочи» (3:1) и ЦСКА (3:0) в Бетсити Кубке России футболистам «Локомотива» выплатили тройные премиальные. После матча со «Спартаком» (2:0) в РПЛ железнодорожники получили премиальные в пятикратном размере.
«Локомотив» идет на втором месте в РПЛ, на 6 очков отставая от лидирующего «Зенита» за 4 тура до конца турнира. Также московская команда пробилась в финал Бетсити Кубка России.