Игроки «Локо» получили премиальные в пятикратном размере за победу над «Спартаком» («Чемпионат»)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Чемпионат.com Сочи деньги Футбол

Игроки «Локомотива» получили повышенные премиальные за победы в последних матчах, утверждает «Чемпионат».

После побед над «Сочи» (3:1) и ЦСКА (3:0) в Бетсити Кубке России футболистам «Локомотива» выплатили тройные премиальные. После матча со «Спартаком» (2:0) в РПЛ железнодорожники получили премиальные в пятикратном размере.

«Локомотив» идет на втором месте в РПЛ, на 6 очков отставая от лидирующего «Зенита» за 4 тура до конца турнира. Также московская команда пробилась в финал Бетсити Кубка России.

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