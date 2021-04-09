Игроки «Локо» получили премиальные в пятикратном размере за победу над «Спартаком» («Чемпионат»)

Игроки получили повышенные премиальные за победы в последних матчах, утверждает «Чемпионат».

После побед над (3:1) и (3:0) в Бетсити Кубке России футболистам «Локомотива» выплатили тройные премиальные. После матча со (2:0) в РПЛ железнодорожники получили премиальные в пятикратном размере.

«Локомотив» идет на втором месте в , на 6 очков отставая от лидирующего «Зенита» за 4 тура до конца турнира. Также московская команда пробилась в финал Бетсити Кубка России.