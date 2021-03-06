Куман о пенальти в ворота «Барсы»: «Это не пенальти. Тер Стеген не касался нападающего»

Главный тренер «Барселоны» высказался об игре с «Уэской» (4:1), в частности, назначенном при счете 2:0 пенальти в пользу «Уэски», который был реализован форвардом Рафой Миром (он же и заработал 11-метровый).

«Это не пенальти. Это создало нам дополнительные сложности. Результат первого тайма был близким, во втором тайме мы немного потеряли концентрацию. Возможно, проявилась определенная усталость. Но мы достигли своей цели – победы.

ВАР должен был вмешаться. Если вы посмотрите повтор, увидите, что тер Стеген не касается нападающего. Это сумасшествие, что дали такой пенальти. Арбитр может ошибиться, но ВАР должен был это увидеть.

Это яснее ясного. Не знаю, что тут менять. Но не нужно придавать этому большего значения», – сказал Куман.

Главным судьей матча был Адриан Вега.