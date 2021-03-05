Роналд Куман: «Месси видит развитие «Барсы». У него не должно быть сомнений в будущем команды»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался на тему будущего нападающего Лионеля Месси, чей контракт истекает летом.
«Лео на протяжении некоторого времени наблюдает за тем, как команда развивается, становится лучше, за изменениями, которые мы делаем. Он видит умелых молодых игроков с большими перспективами.
У него не должно быть сомнений в будущем этой команды», – заявил Куман.
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» в 1/8 финала по сумме двух матчей (1:1, 1:4).
Ни Месси, ни Роналду не будет в 1/4 ЛЧ впервые за 16 лет. Каким был последний плей-офф без их величия?