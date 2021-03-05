Роналд Куман: «Месси видит развитие «Барсы». У него не должно быть сомнений в будущем команды»

Главный тренер «Барселоны» высказался на тему будущего нападающего , чей контракт истекает летом.

«Лео на протяжении некоторого времени наблюдает за тем, как команда развивается, становится лучше, за изменениями, которые мы делаем. Он видит умелых молодых игроков с большими перспективами.

У него не должно быть сомнений в будущем этой команды», – заявил Куман.

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» в 1/8 финала по сумме двух матчей (1:1, 1:4).

Ни Месси, ни Роналду не будет в 1/4 ЛЧ впервые за 16 лет. Каким был последний плей-офф без их величия?