«Ман Сити» готовит для Зинченко контракт на 5 лет с зарплатой 90 тысяч фунтов в неделю (Claret&Hugh)

«Вест Хэм» проявляет интерес к защитнику , однако клуб намерен предложить ему новый контракт, пишет Claret&Hugh.

По данным источника, главный тренер Дэвид Мойес является поклонником таланта украинского игрока, однако «Сити» не хочет его отпускать. скорее расстанется с Бенжаменом Менди, чем с Зинченко.

Предполагается, что «Сити» предложит Зинченко 5-летний контракт с зарплатой в размере 90 тысяч фунтов в неделю. Александр доволен своим положением в клубе.

С полной статистикой 24-летнего игрока, который провел в этом сезоне 12 матчей в , можно ознакомиться здесь.