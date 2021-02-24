«Ман Сити» готовит для Зинченко контракт на 5 лет с зарплатой 90 тысяч фунтов в неделю (Claret&Hugh)

«Вест Хэм» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Александру Зинченко, однако клуб намерен предложить ему новый контракт, пишет Claret&Hugh.
По данным источника, главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес является поклонником таланта украинского игрока, однако «Сити» не хочет его отпускать. Пеп Гвардиола скорее расстанется с Бенжаменом Менди, чем с Зинченко.
Предполагается, что «Сити» предложит Зинченко 5-летний контракт с зарплатой в размере 90 тысяч фунтов в неделю. Александр доволен своим положением в клубе.
С полной статистикой 24-летнего игрока, который провел в этом сезоне 12 матчей в АПЛ, можно ознакомиться здесь.