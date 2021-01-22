«Спартак» и «Аякс» близки к договоренности о переходе Промеса

Полузащитник «Аякса» может перейти в «Спартак»

Сделка пока не закрыта, но имеется прорыв в переговорах, и окончательная договоренность является лишь вопросом времени, сообщает AD.nl.

Отмечается, что трансфер необязательно должен состояться в ближайшие два дня. Трансферное окно в России открыто до 25 февраля.

Промес уже выступал за «Спартак» в 2014-2018 годах, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.

В этом сезоне футболист провел за 19 матчей в чемпионате и забил 6 мячей. Его полную статистику можно найти здесь.

Похоже, Промес все ближе к «Спартаку». Каким он запомнился в Москве?