У Гризманна 4 гола в 6 последних матчах за «Барселону»

Теги Роналд Куман Барселона Осасуна Ла Лига Sports.ru Антуан Гризманн Футбол

Нападающий Антуан Гризманн показывает результативную игру в последних матчах за «Барселону».

29-летний француз поразил ворота «Осасуны» (2:0, перерыв). У него четыре гола в шести последних играх за каталонский клуб. 

Француз поражал ворота киевского «Динамо» (4:0) в Лиге чемпионов, а также «Бетиса» (5:2) и «Алавеса» (1:1) в Ла Лиге.

Стоит отметить, что до этого Гризманн не забивал в шести матчах подряд во всех турнирах при новом главном тренере Роналде Кумане.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья