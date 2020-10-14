Фернандес и Щенников пропустят матч ЦСКА с «Вольфсбергом»

Защитники ЦСКА Марио Фернандес и Георгий Щенников пропустят матч с «Вольфсбергом» в Лиге Европы.
Оба игрока не полетели на игру в Австрию, сообщает Bobsoccer.
Вероятно, футболисты будут готовиться к следующему матчу с тульским «Арсеналом», который состоится 26 октября.
Фернандес ранее сдал сомнительный тест на коронавирус в расположении сборной России. Щенников в начале месяца повредил заднюю поверхность бедра.
Также матч с «Вольфсбергом», который пройдет в четверг, пропустит хавбек армейцев Арнор Сигурдссон.