Фернандес и Щенников пропустят матч ЦСКА с «Вольфсбергом»

Защитники ЦСКА Марио Фернандес и пропустят матч с «Вольфсбергом» в .

Оба игрока не полетели на игру в Австрию, сообщает Bobsoccer.

Вероятно, футболисты будут готовиться к следующему матчу с тульским «Арсеналом», который состоится 26 октября.

Фернандес ранее сдал сомнительный тест на коронавирус в расположении сборной России. Щенников в начале месяца повредил заднюю поверхность бедра.

Также матч с , который пройдет в четверг, пропустит хавбек армейцев Арнор Сигурдссон.