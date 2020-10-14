Фернандес и Щенников пропустят матч ЦСКА с «Вольфсбергом»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА травмы Георгий Щенников Марио Фернандес Вольфсберг Футбол

Защитники ЦСКА Марио Фернандес и Георгий Щенников пропустят матч с «Вольфсбергом» в Лиге Европы.

Оба игрока не полетели на игру в Австрию, сообщает Bobsoccer.

Вероятно, футболисты будут готовиться к следующему матчу с тульским «Арсеналом», который состоится 26 октября.

Фернандес ранее сдал сомнительный тест на коронавирус в расположении сборной России. Щенников в начале месяца повредил заднюю поверхность бедра.

Также матч с «Вольфсбергом», который пройдет в четверг, пропустит хавбек армейцев Арнор Сигурдссон.

Опрос

Кто победит в матче «Вольфсберг» – ЦСКА?
1813 голосов
«Вольфсберг»
3.40 Вольфсберг
Знаешь, кто победит?

ФОНБЕТ – официальный партнер ПФК ЦСКА – дает фрибет 500 рублей за прогноз и ставку.

Получить 500₽
Ничья
3.60 Лига Европы УЕФА
Знаешь, кто победит?

ФОНБЕТ – официальный партнер ПФК ЦСКА – дает фрибет 500 рублей за прогноз и ставку.

Получить 500₽
ЦСКА
2.10 ЦСКА
Знаешь, кто победит?

ФОНБЕТ – официальный партнер ПФК ЦСКА – дает фрибет 500 рублей за прогноз и ставку.

Получить 500₽

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья