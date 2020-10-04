Конте про 1:2 с «Миланом»: «Реализуй «Интер» моменты, говорили бы о нашей впечатляющей игре»

Главный тренер «Интера» подвел итоги матча 4-го тура Серии А с «Миланом» (1:2).

«Я думаю, что мы играли хорошо, создали много голевых моментов. В некоторых случаях нам не повезло. Результат разочаровывает, ведь парни старались и верили в победу.

Мы допустили ошибки, приведшие к двум голам, но у нас все равно были шансы сравнять счет. Однако «Милан» выиграл, наши поздравления.

В каждом матче мы создаем множество моментов, нам следует играть с холодной головой, действовать хладнокровнее у ворот соперника. Но я не могу жаловаться на отношение игроков к делу, старались изо всех сил.

Реализуй мы больше моментов, люди говорили бы о том, насколько впечатляюще играет «Интер». Вместо этого мы говорим о поражении, а худшее поражение – в дерби», – сказал Конте в эфире Sky Sport Italia.

«Милан» победил «Интер» в Серии А впервые с января 2016 года