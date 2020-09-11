Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Испанией: «Вы сражались за честь страны. Спасибо за такой нужный праздник»

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную с победой над Испанией (1:0) в Лиге наций.

«Поздравляю нашу сборную с победой над одной из сильнейших сборных мира – командой Испании.

В сложных кадровых условиях, когда мало кто верил, когда и ничью считали бы замечательным результатом, вы вышли на поле, сражались за честь Украины и победили. 

Спасибо, что подарили всей стране праздник, который так был нам нужен. Гордимся вами, ребята», – приводит слова Зеленского Tribuna.com со ссылкой на телеграм-канал политика.

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