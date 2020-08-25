Чемпионат России. «Спартак» против «Зенита», ЦСКА в гостях у «Урала»

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В 10-м туре РПЛ ЦСКА играет на выезде с «Уралом», «Спартак» принимает «Зенит».

В воскресенье «Локомотив» встречается дома с «Химками», а «Динамо» – с «Краснодаром».

Чемпионат России

10-й тур

Уфа – Ротор
Дата проведения
3 октября, 14.00, «Нефтяник»
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Урал – ЦСКА
Дата проведения
3 октября, 16.30, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Тамбов – Арсенал Тула
Дата проведения
3 октября, 16.30, «Мордовия Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Спартак – Зенит
Дата проведения
3 октября, 19.00, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Локомотив – Химки
Дата проведения
4 октября, 14.00, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Рубин – Ахмат
Дата проведения
4 октября, 16.30, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Сочи – Ростов
Дата проведения
4 октября, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Динамо – Краснодар
Дата проведения
4 октября, 20.00, «ВТБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

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