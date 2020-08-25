Чемпионат России. «Спартак» против «Зенита», ЦСКА в гостях у «Урала»

В 10-м туре РПЛ ЦСКА играет на выезде с «Уралом», «Спартак» принимает «Зенит».
В воскресенье «Локомотив» встречается дома с «Химками», а «Динамо» – с «Краснодаром».
Чемпионат России
10-й тур
- Дата проведения
- 3 октября, 14.00, «Нефтяник»
- Дата проведения
- 3 октября, 16.30, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 3 октября, 16.30, «Мордовия Арена»
- Дата проведения
- 3 октября, 19.00, «Открытие Арена»
- Дата проведения
- 4 октября, 14.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 4 октября, 16.30, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 4 октября, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 4 октября, 20.00, «ВТБ Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.