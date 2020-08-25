Чемпионат России. «Спартак» против «Зенита», ЦСКА в гостях у «Урала»

В 10-м туре РПЛ ЦСКА играет на выезде с «Уралом», «Спартак» принимает «Зенит».

В воскресенье «Локомотив» встречается дома с «Химками», а «Динамо» – с «Краснодаром».

Чемпионат России

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

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