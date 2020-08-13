Фернандо Морьентес: «Азар на пике – на одном уровне с Месси»

Бывший форвард «Реала» Фернандо Морьентес высказался об игроках «сливочных» в преддверии нового сезона.
«Азар, Родриго, Асенсио, Винисиус в своих лучших кондициях в сочетании с ответственностью и опытом Бензема – хорошая отправная точка.
Главный новичок этого года – Азар, трансфер которого состоялся в 2019-м. Он еще не показал себя. Но когда он находится на пике – он на одном уровне с Месси.
Игроки из академии также могут быть важны в среднесрочной или долгосрочной перспективе», – сказал Морьентес.