Фернандо Морьентес: «Азар на пике – на одном уровне с Месси»

Бывший форвард высказался об игроках «сливочных» в преддверии нового сезона.

«Азар, Родриго, Асенсио, Винисиус в своих лучших кондициях в сочетании с ответственностью и опытом Бензема – хорошая отправная точка.

Главный новичок этого года – Азар, трансфер которого состоялся в 2019-м. Он еще не показал себя. Но когда он находится на пике – он на одном уровне с Месси.

Игроки из академии также могут быть важны в среднесрочной или долгосрочной перспективе», – сказал Морьентес.